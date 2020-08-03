Lüks otomobili çalıp fidye karşılığında sahibine geri veren zanlı yakalandı İstanbul'da bir şahıs, önce girdiği evden otomobil anahtarını, ardından kapıda park halinde olan lüks otomobili çaldı.

İstanbul'da bir şahıs, önce girdiği evden otomobil anahtarını, ardından kapıda park halinde olan lüks otomobili çaldı. Şahıs daha sonra aracın sahibini arayarak 25 bin TL fidye karşılığında aracı vereceğini söyledi. Çaldığı otomobili fidye karşılığında sahibine geri veren zanlı, polis tarafından yakalandı.

Sultanbeyli'de 23 Temmuz tarihinde D.G. isimli vatandaşın evine giren bir şahıs, önce evdeki otomobil anahtarını ardından kapının önündeki lüks otomobili çaldı. Şahıs daha sonra aracın sahibiyle irtibata geçerek otomobilin kendilerinde olduğunu, 25 bin TL fidye karşılığında aracı vereceklerini söyledi. Aracı çalınan vatandaş, Sancaktepe'de belirlenen buluşma adresine gidip fidye karşılığında aracını geri aldı. Polis olayla ilgili çalışma kapsamında Alpay İ. (19) isimli şüpheliyi 2 Ağustos tarihinde Sultanbeyli ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptan-ı Derya Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının yapılan sorgulamasında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA