Lüks otomobile çarpan araç hurdaya döndü
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Lüks otomobile çarpan araç hurdaya döndü

14.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:32
Lüks otomobile çarpan araç hurdaya döndü

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Bağlantı yolu Metek kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Bağlantı yolu Metek kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Lüks otomobile çarpan otomobil ise hurda yığınına döndü.

Kaza, Düzce merkez Bahçeşehir Bağlantı yolu Metek kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F. A. idaresindeki 81 DF 532 plakalı Ford marka otomobil, yağmur yağışı sonrasında kayganlaşan yolda, B.B.G idaresindeki 81 ES 959 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile Ford marka otomobil geldiği yöne geri dönerken, Mercedes marka otomobil ise Metek kavşağına girmek isteyen H. D. idaresindeki 06 DV 2299 plakalı Düzce Belediyesi Hafriyat kamyonuna çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Ambulans ve Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışan S. A.'yı sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada Ford marka otomobilin sürücüsü F. A., S. A., D. A. ile birlikte Mercedes marka otomobilde yolcu olarak bulunan H. G. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce'de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahçeşehir bağlantı yolu Zonguldak istikameti kaza nedeni ile tek şeritten sağlandı. Araçların bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Lüks otomobile çarpan araç hurdaya döndü
Lüks otomobile çarpan araç hurdaya döndü
Lüks otomobile çarpan araç hurdaya döndü
Lüks otomobile çarpan araç hurdaya döndü
Lüks otomobile çarpan araç hurdaya döndü
Lüks otomobile çarpan araç hurdaya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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