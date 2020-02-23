Lüks otomobilde kayıp sürüyor

23.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:41

Otomotiv pazarında yaşanan daralma lüks segmentte daha fazla hissedildi.







Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, 2014 ve 2015 yıllarında binek otomobil pazarından yüzde 13 pay alarak, 92.750 adetle tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan premium segmentin, 2019 yılını 37.500 adetle kapattığını belirtti.



Lüks otomobillerin geçtiğimiz yıl binek otomobillerden yüzde 9,7 segment payı alarak 6 yıldan sonra ilk kez yüzde 10'un altında kaldığı bilgisini veren Uğur Sakarya, "BMW, Mercedes, Audi ve Volvo'nun satış hacimleriyle domine ettiği premium markalar, geçtiğimiz yıllarda D ve E segmentte sunduğu 1600 cc modelleri ile satışlarını bir hayli yükseltmişti. Ancak son üç yılda vergi mevzuatında yapılan değişiklikler premium segmenti negatif etkiledi" dedi.



Yasal düzenlemeler premium pazarını daralttı



Uğur Sakarya, premium segmentte yaşanan daralma sürecini şu şekilde sıraladı; "Önce 2016 yılı sonunda vergi dilimlerini aynı motor hacminde araç bedeline göre arttıran düzenleme, daha sonra yapılan ÖTV, hurda ve engelli teşviklerinden yüksek bedelli otomobillerin yararlanamaması, son olarak da şirketlerin 250 bin TL'nin üzerindeki araç bedeline amortisman ayıramama ve kiralamada 5 bin 500 TL'nin üzerindeki kira bedellerini gider yazamaması şeklindeki düzenleme ile premium segment iyice daraldı. Ayrıca, bu segmentteki otomobillerin tamamı ithal olduğundan Euro kurundaki artış da araç fiyatlarını yükseltti. 2016 Ocak'tan bugüne Euro tam iki katına yükselirken, bu artış araç fiyatlarına birebir yansıdı ve premium otomobillere ulaşılabilirlik çok daha zorlaştı."



"Yılı 50 bin adet seviyesinde kapatacağını ön görüyoruz"



Ocak ayı verileri doğrultusunda premium segmentle ilgili 2020 öngörülerini de paylaşan Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, "Ocak ayında sadece 1.328 adet premium otomobil satılmış olması, lüks araç satışlarının bu yıl da 2019 yılında olduğu gibi düşük gideceğini gösterdi. Otomobil bulunurluğunun da etkisi ile Ocak ayında yüzde 6 seviyesine inen premium segment satışları, geçen yılın aynı ayında yüzde 12,4 pay almıştı. Otomotiv pazarındaki toparlanma doğrultusunda, premium segmentin 2020 yılını 50 bin adet seviyesinde kapatacağını öngörüyoruz ama bu artış bile geçtiğimiz yıllarda 100 bin adede yaklaşan satışların neredeyse yüzde 50 altında kalacak" değerlendirmesinde bulundu.



