Lüks otomobilde intihar etmek isteyen kadın son anda kurtarıldı

Lüks otomobilde intihar etmek isteyen kadın son anda kurtarıldı

Ataşehir'de lüks bir aracın içinde intihar girişiminde bulunan kadını, polis ekipleri camı kırarak kurtardı. Genç kadının yanında çok sayıda ilaç kutusu ve bir not bulundu.

21.09.2019 11:32
Lüks otomobilde intihar etmek isteyen kadın son anda kurtarıldı

Ataşehir'de otomobilin kapıların kilitledikten sonra ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan Buket P. aracın camı kırılarak son anda kurtarıldı.

Olay Ataşehir Örnek Mahallesi Ercüment Batanay Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde park edilmiş araç içerisinde hareketsiz yatan Buket P.'yi gören çevredekiler önce uyuduğunu düşündü. Bir süre sonra şüphelenen çevredekiler, cama vurup otomobili salladı.

POLİS, CAMI KIRIP KAPIYI AÇTI

Buket P. hareket etmeyince durum polise bildirildi. Polis, aracın sağ arka camını kırıp kapıyı açtı. Baygın yatan kadının yanında çok sayıda ilaç ve bir not buldu. İntihar teşebbüsünde bulunduğu belirlenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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