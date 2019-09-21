Lüks otomobilde intihar etmek isteyen kadın son anda kurtarıldı

Lüks otomobilde intihar etmek isteyen kadın son anda kurtarıldı

ATAŞEHİR'de otomobilin kapıların kilitledikten sonra ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan Buket P. aracın camı kırılarak son anda kurtarıldı.

21.09.2019 10:51
Lüks otomobilde intihar etmek isteyen kadın son anda kurtarıldı
ATAŞEHİR'de otomobilin kapıların kilitledikten sonra  ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan Buket P. aracın camı kırılarak son anda kurtarıldı.
Olay Ataşehir Örnek Mahallesi Ercüment Batanay Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde park edilmiş araç içerisinde hareketsiz yatan Buket P.'yi gören çevredekiler önce uyuduğunu düşündü. Bir süre sonra şüphelenen çevredekiler, cama vurup otomobili salladı.  Ancak Buket P. hareket etmeyince durum polise bildirildi. Polis, aracın sağ arka camını kırıp kapıyı açtı.  Baygın yatan  kadının yanın çok sayıda ilaç ve bir not buldu. İntihar teşebbüsünde bulunduğu belirlenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.


 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et