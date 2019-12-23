Lüks otomobilde çıkan yangın korkuttu

23.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:13

Malatya'da bir lüks otomobilde çıkan yangın korkuturken, araç kullanılmaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre yangın, Darende ilçesi Yukarı Ulupınar Mahallesi şehirler arası yolda meydana geldi. 06 AYE 06 plakalı lüks otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Otomobil yangınında ölen ve yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.



Yangınla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA