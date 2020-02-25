Lüks otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
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Lüks otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti.

25.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:24
Lüks otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi yaralandı


Kaza Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Yurt dışından Türkiye'ye ailesini ziyarete gelen A.C yönetimindeki W CRK 94 plakalı lüks otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yoldan çıktı.


Savrulan otomobil karşı şeride geçti ve bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü ve yanında bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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