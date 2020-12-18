Lüks otomobil ile betona çarptı: 1 yaralı
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Lüks otomobil ile betona çarptı: 1 yaralı

18.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:33
Lüks otomobil ile betona çarptı: 1 yaralı

Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil sürücüsü yol ortasındaki beton taga çarptı.

Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil sürücüsü yol ortasındaki beton taga çarptı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir merkezinden karayolu istikametine seyir etmekte olan Cengizhan Ergen (21) idaresindeki 55 AEL 686 plakalı lüks otomobil şehir çıkışındaki beton karşılama tagına çarptı. Kazada yaralanan Cengizhan Ergen, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Lüks otomobil ile betona çarptı: 1 yaralı
Lüks otomobil ile betona çarptı: 1 yaralı
Lüks otomobil ile betona çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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