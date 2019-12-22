LÜKS OTOMOBİL HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 2 YARALI
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LÜKS OTOMOBİL HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 2 YARALI

KAĞITHANE'de lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

22.12.2019 05:22 | Son Güncelleme: 22.12.2019 05:22
LÜKS OTOMOBİL HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 2 YARALI
KAĞITHANE'de lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Lüks otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uğur D. yönetimindeki 34 FP 2019 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 ET 3221 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü Uğur D. ile yanında bulunan Pelin Ç. otomobil içinde sıkıştı. verilmesi üzerine olay yerine sağlık, ve ekipleri sevk edildi. ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------------------------Kaza yapan araç-Park halindeki hafriyat kamyonu-Kaza yerinden görüntüler-İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
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