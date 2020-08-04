Lüks otomobil eczaneye böyle daldı Lüks otomobil eczaneye böyle daldı Sinop'ta lüks bir otomobil, sürücünün yanlışlıkla fren yerine gaza basması eczaneye girdi.

Lüks otomobil eczaneye böyle daldı

SİNOP - Sinop'ta lüks bir otomobil, sürücünün yanlışlıkla fren yerine gaza basması eczaneye girdi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Tırkışlar Mahallesi Atatürk Devlet Hastahanesi arkasında C.D'nin kullandığı 34 YB 001 plakalı Mercedes marka otomobil, iddiaya göre sürücünün fren yerine gaza basması sonucu önünde bulunan bir eczaneye çarptı. Otomobilin içinden kendi çabalarıyla çıkmaya çalışan ama başarısız olan araç sürücüsü ve yanındaki eşi olduğu bilinen kadın, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla araçtan çıkarıldı. Olay gerçekleştiği esnada eczane içerisinde bulunan eczane sahibi ve çalışanlar büyük şok geçirdi.

Olayda yaralanan sürücü ile eşi, Sinop Atatürk Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Eczanede büyük çapta zarar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA