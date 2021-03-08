Lüks otomobil bariyere çarptı, sürücüde çelişki yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lüks otomobil bariyere çarptı, sürücüde çelişki yaşandı

08.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:32

Sultangazi'de kiralık olduğu öğrenilen lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Sultangazi'de kiralık olduğu öğrenilen lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Aracı kimin kullandığı konusunda çelişki olması üzerine trafik ekipleri, sürücünün kim olduğunu anlamak için aracın içindeki herkesi teker teker sürücü koltuğuna oturttu.

Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda saat 13.30 sıralarında kiralık olduğu öğrenilen 34 RA 4118 plakalı lüks otomobil, yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, yoğunlaşan trafik akışını sağlamak için büyük mücadele gösterirken, aracı kimin kullandığı konusunda çelişki ortaya çıktı. Bunun üzerine trafik ekipleri tarafından aracın içerisinde olan herkes teker teker sürücü koltuğuna oturtuldu. Yapılan test ile sürücünün Muhammet Ali. S olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Muhammet Ali S.'nin göğüs ve alnında yaralanmaya bağlı izler olduğu da belirlendi. Yapılan alkol testinde sürücünün alkollü olmadığı ancak aşırı süratli olduğu öğrenildi. Kaza sonucunda büyük çapta maddi hasar gören araç daha sonra çekiciye yüklenerek olay yerinde kaldırıldı ve trafik normal akışına döndü.

-İHA-

Lüks otomobil bariyere çarptı, sürücüde çelişki yaşandı
Lüks otomobil bariyere çarptı, sürücüde çelişki yaşandı
Lüks otomobil bariyere çarptı, sürücüde çelişki yaşandı
Lüks otomobil bariyere çarptı, sürücüde çelişki yaşandı
Lüks otomobil bariyere çarptı, sürücüde çelişki yaşandı
Lüks otomobil bariyere çarptı, sürücüde çelişki yaşandı
Lüks otomobil bariyere çarptı, sürücüde çelişki yaşandı
Lüks otomobil bariyere çarptı, sürücüde çelişki yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hande Soral Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lüks otomobil bariyere çarptı, sürücüde çelişki yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 09:42:50. #1.14#
title