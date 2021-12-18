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Lüks otomobil alev topuna döndü

Lüks otomobil alev topuna döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeyken yangının çıktığı lüks otomobil, alev topuna döndü.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeyken yangının çıktığı lüks otomobil, alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum Yalıkavak Dirmil Mahallesi'nde sanayi sitesindeki işyeri önünde park halindeki lüks otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen yangında otomobil, adeta alev topuna döndü. Vatandaşların ihbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını çevreye sıçramadan söndürüp soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yapıldı. Otomobil, yangın sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - MUĞLA

Lüks otomobil alev topuna döndü

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