Lüks otomobil alev topuna döndü
Lüks otomobil alev topuna döndü Bursa'nın İznik ilçesinde alev alan lüks otomobil hurdaya döndü.
19.05.2020 23:23 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:23
Lüks otomobil alev topuna döndü
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde alev alan lüks otomobil hurdaya döndü.
Edinilen bilgiye göre, olay Yeşil Cami Mahallesi Tekke Sokak'ta meydana geldi. Emine Akcan'a ait 45 TM 109 plakalı otomobil evinin önünde bir anda alev aldı.
Durumu gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine anında gelen itfaiye ekipleri Yangını evlere sıçramadan söndürdü. Alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA