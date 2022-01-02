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Lüks otomobil alev alev yandı

Lüks otomobil alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün çalıştırmak için kontağı çevirdiği lüks otomobil yanmaya başladı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün çalıştırmak için kontağı çevirdiği lüks otomobil yanmaya başladı. Ön kısmında büyük hasar alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, 06 BB 272 plakalı otomobil sürücüsü Aleyna Yamaç Ortakent Tapu Müdürlüğü yanındaki süpermarket önüne aracını park ettikten sonra otomobilden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar otomobile dönen Yamaç, çalıştırmak için kontağı çevirdi. Kontağı çevirir çevirmez koku gelmeye başladı, kısa süre sonra da kaputtan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü otomobilden dışarı çıkarken yangın büyüdü, alevler çıkmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi süpermarket çalışanları yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, ön kısmı alev alev yanan araca müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar, yaşananları endişe dolu gözlerle izledi.

Sürücü Aleyna Yamaç yangının başlama anını "Çalıştırdım çalışmadı. Sonra kontaktan çıkardım. Bir koku geldi, çalışmadı." dedi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaparken lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

(Hamdi Yörür/İHA)

Lüks otomobil alev alev yandı

Lüks otomobil alev alev yandı

Lüks otomobil alev alev yandı

Lüks otomobil alev alev yandı

Lüks otomobil alev alev yandı

Lüks otomobil alev alev yandı

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