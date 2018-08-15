Lüks Motoryata 192 Bin Litre Yakıt İkmali

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Lionheart" isimli lüks motoryata 192 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Dün akşam saatlerinde Bodrum açıklarına gelen 90 metre uzunluğundaki Malta bayraklı yat, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı.

Piyasa değeri yaklaşık 150 milyon dolar olduğu belirtilen motoryata, gün içerisinde 192 bin litre yakıt ikmali yapıldı. İngiliz iş adamı Philip Green'e ait olduğu ifade edilen yatın yakıtının, İzmir Aliağa'dan getirildiği öğrenildi. Lüks motoryat, yakıt ikmali yaptıktan sonra İstanköy Adası'na (Kos) gitmek üzere ilçeden hareket etti.

İtalya'nın Livorno tersanesinde 2016'da inşa edilen özel tasarım yatta spor salonu, güvertede jakuzi, yüzme havuzu ve asansör bulunuyor. Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip yatta ana güvertede özel balkon da dikkat çekiyor.