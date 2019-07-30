Lüks motor yat "Lionheart", Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Lionheart" isimli lüks motor yat, ilgi görüyor.

Bodrum açıklarına demirleyen 90 metre uzunluğundaki Malta bayraklı motor yat, görenlerin dikkatini çekiyor.

İngiliz iş adamı Philip Green'e ait olduğu belirtilen yat, İtalya'nın Livorno tersanesinde 2016'da inşa edildi.

Özel tasarım yatta spor salonu, güvertede jakuzi, yüzme havuzu ve asansör bulunuyor. Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip yatta ana güvertede özel balkon da yer alıyor.

Lüks motor yatın içerisindeki misafirler hakkında bilgi verilmezken, yatın bir süre daha ilçede kalacağı öğrenildi.

Kaynak: AA