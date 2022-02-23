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Lüks mega yat "Aviva" Fethiye'de

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
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Lüks mega yat

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva" isimli yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva" isimli yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat, dün Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.

Mega yata yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı.

40 süit odası, iki sürat botu girişi bulunan 4 katlı yatın, akaryakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

Lüks mega yat Aviva Fethiye'de

Lüks mega yat Aviva Fethiye'de

Lüks mega yat Aviva Fethiye'de

Lüks mega yat Aviva Fethiye'de

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Akaryakıt, Fethiye, Aviva, Muğla, Güncel, Haberler

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