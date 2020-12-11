Lüks konut uzmanı Kyle Biskit: Vazgeçmedim ve başardım
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Lüks konut uzmanı Kyle Biskit: Vazgeçmedim ve başardım

11.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:40
Lüks konut uzmanı Kyle Biskit: Vazgeçmedim ve başardım

Amerika merkezli gayrimenkul şirketi TSL Rentals'ın sahibi 29 yaşındaki Kyle Biskit, sektöre ilk girdiğinde çekinceleri olduğunu söyleyerek, "8 yıldır bu işi yapıyorum.

Amerika merkezli gayrimenkul şirketi TSL Rentals'ın sahibi 29 yaşındaki Kyle Biskit, sektöre ilk girdiğinde çekinceleri olduğunu söyleyerek, "8 yıldır bu işi yapıyorum. Yılda bin 200'ün üzerinde konut kiralıyorum. Konutların kirası 600 dolardan başlıyor, birçok işte başarısız olmuştum o yüzden ilk başta tedirgindim, fakat vazgeçmedim ve başardım" dedi. Genç girişimci, başarısını kararlı olmasına bağlayarak, tüm dünyaya konut kiralamak gibi bir hedefi olduğunu dile getirdi.

Amerika'da gayrimenkul sektöründe yaptığı işlerle adından söz ettiren TSL Rentals şirketinin sahibi Kyle Biskit, genç girişimcilere örnek oluyor. Başarısını kararlılık ve vazgeçmeme ilkelerine bağlayan Biskit, yılda bin 200'ün üzerinde konut kiraladığını, konutların kirasının da 600 dolardan başladığını anlatarak, sektörün gelecek vadettiğini ifade etti.

"YAPTIĞINIZ İŞE TUTKUYLA BAĞLI OLMANIZ GEREKİYOR"

İlk olarak Detroit, Michigan'da çalışmaya başladığını belirten Biskit, işini çok sevdiğini söyledi. Ev alıp satma, emlak yatırım ortaklıkları, uzun vadeli kiralamalar, komisyonculuk ve tatil kiralamaları alanlarıyla faaliyet gösterdiğini aktaran Bisket, girişimini farklı kılan bir yaşam tarzını prensip edindiğini anlattı.

Lüks evler, apartman daireleri ve manzarası nefes kesen konumlarda olan daireler ile hizmet veren şirketin, konukların kendilerini iyi hissetmeleri için çaba harcadığını söyleyen Biskit, "Yaptığınız şey konusunda tutkulu olmalısınız, özellikle de iş hayatında. İşletmeniz için gerçekten bu ateşe ve bu heyecana sahipseniz, müşteriler bunu fark edecek ve bu sizi diğerlerinden ayıracaktır" dedi.


Lüks konut uzmanı Kyle Biskit: Vazgeçmedim ve başardım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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