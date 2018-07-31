Akıl Almaz Kaza! Evin Bahçesine Uçan Lüks Jip Hurdaya Döndü

İstanbul - Çekmeköy'de Osman Çelik'in kullandığı lüks jip bilinmeyen bir nedenden yoldan çıkarak ilk önce duvara çarptı ardından bir evin bahçesine girdi. Evin duvarının da hasar gördüğü olayda sürücü Çelik ve araçta bulunan torunu hastaneye kaldırılırken, ev sakinleri büyük korku yaşadı.

LÜKS JİP ÖNCE DUVARA ÇARPTI ARDINDAN EVİN BAHÇESİNE UÇTU

Olay Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Lüks jip sürücüsü Osman Çelik'in bilinmeyen bir nedenden kontrolünü kaybetmesiyle önce yol kenarındaki duvara çarptı. Ardından havalan jip bir evin bahçesine uçtu.

ARAÇTA BULUNAN DEDE VE TORUNU HASTANEYE KALDIRILDI

Evin duvarları da hasar görürken, araçta bulunan Osman Çelik ve ismi belirlenemeyen torunu vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

"SÜRÜCÜ ÇOCUĞUN ÜZERİNE YATMIŞ"

Kazayı gören bir vatandaş "Sesi duyduk. Araç buradan gelip ağacı devirdi. Duvara çarptıktan sonra evin bahçesine uçtu. Sürücü çocuğun üzerine yatmış yaralanmasın diye. Sonra çocuğu çıkardık. Ambulansa bindirdik" diye konuştu.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Osman Çelik'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan aracın hurdaya dönen halini görenler ise şaşkına döndü.