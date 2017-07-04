Lüks Daire Fiyatına Taylar Kapışıldı

Bursa'da daire fiyatına yarış atları adeta kapışıldı.



Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 45 saf kan Arap tayı ihale usulüyle satıldı. TİGEM'in 2 milyon 329 bin lira gelir elde ettiği müzayedede en pahalı tay 310 bin liraya alıcı buldu. Karacabey Harası'ndaki tay müzayedesi büyük ilgi gördü. En yüksek fiyata satılan Behiçefe isimli tay 310 bin liradan Mücahit Yıldızhan tarafından alındı. Satışta ayrıca 175 liradan Cesuryürek isimli tay yine Mücahit Yıldızhan'a satılırken, Melihefe ise Mozaik Tarım A.Ş'ye 150 bin liradan satıldı. En düşük tayın fiyatıysa 10 bin lira oldu. İhaleden TİGEM 2 milyon 329 bin lira gelir elde etti. 45 tayın satışa sunulduğu ihalede 1 tay satıştan çekilirken,4 tay ise iki defa podyuma çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı. Bazen huysuzlanan tayları podyumda tutmak ise pek kolay olmadı. - BURSA