LÜKS CİPLE İKİ ARACA ÇARPTI, KAZAYI BAŞKASI ÜSTLENMEYE KALKTI
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LÜKS CİPLE İKİ ARACA ÇARPTI, KAZAYI BAŞKASI ÜSTLENMEYE KALKTI

27.09.2020 11:48 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:53
LÜKS CİPLE İKİ ARACA ÇARPTI, KAZAYI BAŞKASI ÜSTLENMEYE KALKTI

ARNAVUTKÖY'de ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki lüks cip yol kenarında park halindeki iki araca çarparak devrildi.

ARNAVUTKÖY'de ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki lüks cip yol kenarında park halindeki iki araca çarparak devrildi. Kaza yerine gelen bir kişi, 17 yaşındaki sürücünün yerine direksiyonda kendisinin bulunduğunu öne sürerken, polisi inandıramadı.  Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına  yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy'deki Hadımköy Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki cip, yolun kenarında park eden bir otomobil ile bir kamyonete hızla çarparak  devrildi. Edinilen bilgilere göre kazada 17 yaşındaki E.Ç., hafif yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kısa süre sonra kaza yerine gelen Emrah A.,  kazayı kendisinin yaptığını bir anda direksiyon kontrolünü yitirdiğini,  kazayı yaptıktan sonrada korkup kaçtığını öne sürdü. Ancak, kaza bölgesine sevk edilen polisler bu kişinin ısrarına rağmen kazayı onun yapmadığını belirleyerek, bir oto yıkamacıda çalıştığı öne sürülen ehliyetsiz sürücü hakkında işlem başlattı. Kaza anı bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına  yansıdı. Otomobil ve kamyonetin kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili olarak ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulandı.

Görüntü dökümü:

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(Güvenlik kamerası)Kaza anı ve çevreden yetişenlerKazaya karışan araçlarPolis ekipleriAraç sürücüleriGörgü tanığı ile röportaj

Genel ve detaylar 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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