Lüks cipin üzerine tramvay durağının koruma camı düştü
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Lüks cipin üzerine tramvay durağının koruma camı düştü

- Lüks cipin üzerine tramvay durağının koruma camı düştü Çapa-Şehremini tramvay durağının koruma camı seyir halindeki lüks cipin üstüne düştü.

11.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:11

- Lüks cipin üzerine tramvay durağının koruma camı düştü

İSTANBUL - Çapa-Şehremini tramvay durağının koruma camı seyir halindeki lüks cipin üstüne düştü. Yaşanan ilginç kazadan dolayı yoğun trafik oluştu.

Olay, Turgut Özal Millet Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli rüzgardan dolayı tramvay durağının koruma camı cadde üzerinde seyir halinde bulunan lüks cipin üzerine düştü. Kazadan dolayı cipte maddi hasar meydana gelirken, sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yola düşen cam parçaları belediye görevlileri tarafından kaldırıldı.

Öte yandan, rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ağaçlardan dalların kırılarak yola düştüğü gözlendi. Yaşanan kazadan dolayı trafik akışı tek şeritten sağlandı. Trafikte oluşan yoğunluk, kazanın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazadan dolayı şok yaşayan araç sürücüsü Metin Şahin, "Seyir halindeyken, birden camın üzerime düşmesi sonucu ani bir şey yaşadım. Farkına varmadım. Bir anda oldu. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Kazadır, oluyor. Tampon ve kaput zarar gördü. Polisi bekliyoruz şuan. İş yerine giderken böyle bir şey yaşadık. Bekliyoruz. Mağduruz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok şuan" dedi.

Lüks cipin üzerine tramvay durağının koruma camı düştü

Kaynak: İHA

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