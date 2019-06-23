Lüks cip taşıyan tır devrildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'a lüks cip taşıyan tır devrildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'a lüks cip taşıyan tır devrildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Irak'a giden lüks cip taşıyan 31 R 7983 plakalı tırın dorsesi devrildi.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada yol kenarına savrulan tırın dorsesinde bulunan 4 cipte hasar oluştu.
Bölgeye sevk edilen vinçlerin yardımıyla, devrilen tırın dorsesi ve cipler yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA
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