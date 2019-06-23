Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'a lüks cip taşıyan tır devrildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Irak'a giden lüks cip taşıyan 31 R 7983 plakalı tırın dorsesi devrildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada yol kenarına savrulan tırın dorsesinde bulunan 4 cipte hasar oluştu.

Bölgeye sevk edilen vinçlerin yardımıyla, devrilen tırın dorsesi ve cipler yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA