Lüks cip taşıyan tır devrildi

Lüks cip taşıyan tır devrildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'a lüks cip taşıyan tır devrildi.

Lüks cip taşıyan tır devrildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'a lüks cip taşıyan tır devrildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Irak'a giden lüks cip taşıyan 31 R 7983 plakalı tırın dorsesi devrildi.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada yol kenarına savrulan tırın dorsesinde bulunan 4 cipte hasar oluştu.
Bölgeye sevk edilen vinçlerin yardımıyla, devrilen tırın dorsesi ve cipler yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
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