Lüks cip hareket halinde alev aldı

Sivas'ta hareket halinde alev topuna dönen lüks cip güçlükle söndürüldü.

Sivas'ta hareket halinde alev topuna dönen lüks cip güçlükle söndürüldü.

Olay, Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Karayolları Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 EF 288 plakalı BMW marka lüks cip hareket halindeyken yanmaya başladı. Sürücüsü araçtan çıkmayı başarsa da motor kısmında başlayan yangın kısa sürede aracı sardı. Alev topuna dönen araç, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Volkan Kaplan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı