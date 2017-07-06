Lüks Araçta "kiralık" Dönem

Türkiye'nin önde gelen filo kiralama firmalarından Uzaltaş Şirketler Topluluğu'na bağlı UZL Filo'nun Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Pala, kısa süre önce açıklanan Ocak-Haziran dönemi satış rakamlarında toplam otomobil pazarının geçen yıla göre yüzde 9,62 oranında daralmasına karşın, premium modellerdeki satış rakamlarının yüzde 29 azaldığını kaydetti.

Pala, bu segmentteki azalışın araç markalarına göre yüzde 6'dan yüzde 45'e kadar değişiklik gösterdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geçen yıl sonu yapılan düzenlemeler ile bu yılın ilk yarısında referandum gibi etkenlerin satışları düşüreceğini tahmin ediyorduk, ancak lüks segmentte düşüş beklediğimizden de fazla oldu. Bunda tüketicinin daha temkinli hareket etmesi, ekonomik gücü premium araca yetmesine karşın, vergi oranındaki daha az artış nedeniyle tercihini orta sınıftan yana kullanmasının da etkisi var. Kiralamalara gelince; yılın ilk 6 ayında orta segmentte araç kiralamalarında tüketicinin kalite bandını birkaç tık artırarak daha konforlu araçlara yöneldikleri tespitlerimiz arasında. Premium kiralamalar ise tüketicinin bu araç grubunu almak yerine kiralamayı tercih etmesiyle ortalama yüzde 3 oranında yükseldi. Bizler en fazla orta sınıf araç kiraya verirken, elimizdeki lüks araçların kiralaması da çok hızlandı. Yılın ikinci yarısında çok önemli siyasi ve ekonomik değişiklik olmazsa satış rakamlarındaki negatif etkinin azalacağını, özellikle Eylül itibariyle yoğun bir döneme gireceğimizi öngörüyorum."

