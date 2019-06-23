Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Irak'a lüks araçları taşıyan tır devrildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin'e bağlı İkiztepe Mahallesi mevkiinde İpek Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Irak'a giden lüks cipleri taşıyan 31 R 7983 plakalı tır dorsesi devrilerek kaza yaptı. Kazada tır üzerinde bulunan lüks cipler savruldu. Bölgeye çağrılan vinçler yardımıyla devrilen tır dorsesi ve savrulan araçlar kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA