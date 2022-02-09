Lüks araçları saniyeler içinde soyan "Hayalet Gösterge" hırsızları kamerada

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Zeytinburnu'nda "hayalet gösterge" hırsızları birçok lüks otomobili aynı yöntemle soyarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlıklardan biri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Zeytinburnu'nda son günlerde birçok lüks otomobilin hayalet gösterge ekranı ve konsolu çalındı. Yaşanan hırsızlık olaylarından biri dün Nuripaşa Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, 2 şüpheli kendi araçlarıyla mahallenin çevresinde bir süre keşif yaptı. Samet Doğan'ın sahibi olduğu otomobili gözüne kestiren şüpheliler hırsızlık için harekete geçti.

Saniyeler içinde çaldılar

Şüphelilerden biri otomobilin camını kırarak içine girdi. Otomobilin hayalet göstergesini ve konsolunu saniyeler içerisinde söktü. Diğer şüpheli ise o sırada çevreyi gözetledi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri olay yerinde incelemelerini yaparak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anları kamerada

Nuripaşa Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin otomobilin camını kırdığı ve aracın içine girdiği görülüyor. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler geldikleri araçla kaçıyor

"Her yere dadandılar"

Tekstil işiyle uğraşan Samet Doğan "Birden bire komşu zili çaldı. Sizin aracı patlatmışlar. Aşağıya bir indik, karşılaştığımız manzara malumunuz. Bu aralar çok fazla var. Her yere dadandılar, herkesin hayalet göstergesini patlatıyorlar. Herkesin canını yakıyorlar. Çıkacağı varmış, ne yapalım. Kamera kayıtları var, emniyete de başvurduk. Emniyet de araştırıyor, sağ olsunlar. Olay yeri inceleme geldi. Hırsızlar eldiven takıyorlar, kamera kaydında gördük. Olay kameranın dibinde oluyor. Yüzlerinde maske ve kapüşonları var" dedi.

"Bize masrafı 30 bin lira oldu"

Olay sabaha karşı 05.30'da gerçekleştiğini söyleyen Doğan, "2 kişi siyah bir Tofaş arabayla geliyorlar. İlk önce bakıyor, gidiyor 1 dakika sonra tekrar geliyorlar. Biz ikinci el çıkma denilen malzemeden yaptırıyoruz. Bize masrafı 30 bin lira, servisinde yaptırılırsa 60- 70 bin lirayı buluyor. Çünkü ön paneli dağıtıyorlar. Klima parçalarını kırıyorlar, ekranın kendisi çok para ediyor. Camı bile büyük para ediyor. Bunların ayarlamaları falan varmış bizde yeni öğreniyorsunuz başımıza gelince gördük. Allah beterinden korusun. Bu ara bu hırsızlık çok arttı. Arabayı bıraktım, arkadaşım yapıyor. Onlara da sürekli araç geliyor diyor. Bilmem artık nereye varır. Bir çözüm bulunması lazım" diye konuştu.

"Önüne geçilmesi gerekiyor"

Telsiz Mahallesi'nde aynı marka başka otomobilde yaşanan hırsızlığı anlatan bir esnaf, "Hayalet gösterge hırsızı deniyor bu hırsızlara, Zeytinburnu'nda 3-4 defadır çokça yaşanıyor. Zeytinburnu Dikilitaş'tayız arkadaki beyaz lüks araçta hırsızlığa uğramış. Camı kırılıp içinden hayalet göstergeleri çalınmış. Baya bir masrafı var. Aracın sahibi karakola şikayetçi olmaya gitti. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Güvenlik kamerasından kayıtlar alınır. Bu suçlular bulunur, cezası verilir" dedi. - İSTANBUL