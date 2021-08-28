Lüks araçlar trafiğe çıkmadan hurdaya döndü
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Lüks araçlar trafiğe çıkmadan hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Lüks araçlar trafiğe çıkmadan hurdaya döndü Sıfır kilometre araç taşıyan tır kaza yaptı, araçlar trafiğe çıkmadan hurdaya çıktı Şanlıurfa'da lüks araç taşıyan tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tırın üzerindeki sıfır kilometre lüks araçlar yol kenarına...

Lüks araçlar trafiğe çıkmadan hurdaya döndü

Sıfır kilometre araç taşıyan tır kaza yaptı, araçlar trafiğe çıkmadan hurdaya çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da lüks araç taşıyan tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tırın üzerindeki sıfır kilometre lüks araçlar yol kenarına savrulup hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan D-400 karayolunun 16'ncı kilometresinde bulunan Yaban kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre sıfır kilometre lüks araç taşıyan Abdulrezzak C.'nin kullandığı 31 RBB 95 plakalı tır ile sürücüsünün isimi öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırın üzerinde bulunan 6 tane sıfır kilometre Hyundai marka lüks araçtan 3'ü yol kenarına savruldu. Savrulan araçlar trafiğe çıkmadan hurdaya dönerken tır ve üzerinde kalan araçlar ile kamyonette maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Lüks araçlar trafiğe çıkmadan hurdaya döndü
Lüks araçlar trafiğe çıkmadan hurdaya döndü
Lüks araçlar trafiğe çıkmadan hurdaya döndü
Lüks araçlar trafiğe çıkmadan hurdaya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan

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