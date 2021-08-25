Lüks araçla hırsızlık avına çıkan 5 kişi yakalandı
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Lüks araçla hırsızlık avına çıkan 5 kişi yakalandı

Lüks araçla hırsızlık avına çıkan 5 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Lüks araçla hırsızlık avına çıkıp Türkiye'yi dolaşan 4'ü kadın 5 kişi polisin takibi sonucu Samsun'da yakalanırken, zanlılardan birinin adliyeye göbek atarak gitmesi dikkat çekti.

Lüks araçla hırsızlık avına çıkıp Türkiye'yi dolaşan 4'ü kadın 5 kişi polisin takibi sonucu Samsun'da yakalanırken, zanlılardan birinin adliyeye göbek atarak gitmesi dikkat çekti.

İddiaya göre, Kayseri'de ikamet eden hırsızlık şüphelileri altlarındaki lüks otomobille illeri dolaşarak hırsızlık avına çıktı. Özel aparatlarla evlerin kapılarını açarak ziynet eşyaları ve paraları çalan hırsızlar, il il dolaşıp Samsun'a geldi. Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde S.G.'ye ait eve giren hırsızlar 50 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızlık olayını 4 kadının gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, hırsızların lüks araca binip kaçtıklarını da ortaya çıkardı.

Kent güvelik sistemi kameralarından yararlanan polis, teknik ve fiziki takibe geçerek Tuğba Ç., Gülcan İ., Gamze M. ile 17 yaşındaki Y.Ş. adlı kız ile Şakir K.'yi Terme ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlılarla birlikte çalıntı olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları ve saatler ele geçirildi. Yakalanan zanlıların araçlarında yapılan aramada evlerin kapılarını açmada kullandıkları aparat ve malzemeler de ele geçti.

Hırsızlık Bürosundaki sorguları tamamlanan 4 kişi ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 1 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kadınlardan Gülcan E.'nin adliyeye götürülürken göbek atıp oynaması şaşkınlığa yol açtı. - SAMSUN

Lüks araçla hırsızlık avına çıkan 5 kişi yakalandı
Lüks araçla hırsızlık avına çıkan 5 kişi yakalandı
Lüks araçla hırsızlık avına çıkan 5 kişi yakalandı
Lüks araçla hırsızlık avına çıkan 5 kişi yakalandı
Lüks araçla hırsızlık avına çıkan 5 kişi yakalandı
Lüks araçla hırsızlık avına çıkan 5 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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