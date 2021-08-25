Lüks araçla gelip Samsun'da evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
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Lüks araçla gelip Samsun'da evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

Lüks araçla gelip Samsun'da evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'a Kayseri'den lüks araçla gelen 4'ü kadın 5 kişi, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'a Kayseri'den lüks araçla gelen 4'ü kadın 5 kişi, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitede oturan S.G'nin (57) evinden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası ile döviz çalındı. Durumu fark eden ev sahibi, polise ihbarda bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, hırsızlığı Kayseri'den Samsun'a lüks araçla geldikleri belirlenen Gülcan E. (34), Tuğba Ç. (31), Y.Ş.(17), Gamze M. (24) ve Şakir K'nin (32) gerçekleştirdiği tespit etti. Belirlenen aracı takibe alan polis, şüphelileri dün akşam saatlerinde Terme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Araçta yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyaları, saatler ve kapı açmada kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, ardından adliyeye sevk edildi.

Bu sırada şüphelilerden Şakir K'nin, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce yüzünü, kucağındaki çocuğa kapattırdığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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