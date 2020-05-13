Lüks aracın tamponundan 6 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lüks aracın tamponundan 6 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı

Lüks aracın tamponundan 6 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı Ele geçirilen 6 kilo sentetik uyuşturucu bugüne kadar Aydın'da yakalanan en yüksek miktar oldu Aydın'ın Germencik ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, lüks bir aracın tamponuna gizlenmiş ilde bu güne kadar ele geçirilen en...

Lüks aracın tamponundan 6 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı
13.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:41

Lüks aracın tamponundan 6 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı

Ele geçirilen 6 kilo sentetik uyuşturucu bugüne kadar Aydın'da yakalanan en yüksek miktar oldu

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, lüks bir aracın tamponuna gizlenmiş ilde bu güne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olan 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 09 ACM 860 plakalı lüks araç ile Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine kentin girişlerinde önlem aldı. Germencik ilçesi Ortaklar kavşağında durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeği 'Çayra' yardımıyla yapılan aramada, köpek otomobilin arka tamponuna hassasiyet gösterdi.

Lüks aracın sökülen arka tamponuna zulalanmış vaziyette 6 kilogram sentetik kannobinoit maddesi elde edildi. Aydın'da bu zamana kadar yakalanan en büyük sentetik kannobonoit maddesini ele geçiren polisler, araçta bulunan Mehmet Emin O ve Zeynel Abidin Ö. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, Germencik Adliyesine sevk edildi.

Lüks aracın tamponundan 6 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Haber
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi
Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı
Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
Belçika'da 30 çocuk, korona bağlantılı çocuk hastalığına yakalandı
Belçika'da 30 çocuk, korona bağlantılı çocuk hastalığına yakalandı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını...
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Türkan Şoray Serdar Ortaç
Spor Hasan Şaş Loris Karius Bülent Uygun Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Lüks aracın tamponundan 6 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 04:29:52. #1.14#
title