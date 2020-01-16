Lüks aracın içinden 70 bin liralık pırlanta yüzük çalındı
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Lüks aracın içinden 70 bin liralık pırlanta yüzük çalındı

Sivas'ta lüks bir cipten değerleri yaklaşık 70 bin lira olan 3 adet pırlanta yüzük çalındı.

16.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:13
Lüks aracın içinden 70 bin liralık pırlanta yüzük çalındı

'ta lüks bir cipten değerleri yaklaşık 70 bin lira olan 3 adet pırlanta yüzük çalındı.


Edinilen bilgilere göre olay, Galericiler Sitesi içerisinde park halinde bulunan A.K'ye ait lüks bir cipin torpido kısmında bulunan değerleri yaklaşık 70 bin lira olan 3 pırlanta yüzük kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Cipin torpido kısmında bulunan 3 adet pırlantayı bıraktığı yerde bulamayan A.K. durumu ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler lüks cip üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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