Lüks aracın çarptığı kamyonet yan yatarak metrelerce sürüklendi: 1 yaralı
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Lüks aracın çarptığı kamyonet yan yatarak metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Lüks aracın çarptığı kamyonet yan yatarak metrelerce sürüklendi: 1 yaralı Denizli'de meydana gelen trafik kazasında lüks aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi neticesi bir kişi yaralandı.

06.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:29

Lüks aracın çarptığı kamyonet yan yatarak metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de meydana gelen trafik kazasında lüks aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi neticesi bir kişi yaralandı. Kazada devrilen kamyonet metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.

Olay, Ankara Bulvarı Sevindik Alt Geçitte meydana geldi. Caner Karakaya idaresindeki 06 ED 5771 plakalı lüks araç alt geçit girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Ramazan Çetinkaya yönetimindeki 03 AAG 556 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan kamyonet yan yatarak metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazada, kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan Süleyman Aktürk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Aktürk, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından metrelerce kuyruk oluşan yolda trafik normale döndü. Hastaneye kaldırılan Aktürk'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Lüks aracın çarptığı kamyonet yan yatarak metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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