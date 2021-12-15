Lüks aracı saniyeler içinde soydular

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Zeytinburnu'nda 2 şüpheli, park halindeki lüks otomobili saniyeler içerisinde soydu. İkinci kez soyulan araçtan elektronik ekranın bulunduğu konsolu söken şüpheliler kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 10 Aralık'ta Zeytinburnu ilçesi Gökalp Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 şüpheli daha önce bir kez aynı yöntemle soyulan lüks otomobilin yanına geldi. Şüphelilerden biri cebinden çıkardığı aletle aracın camını kırdı. Daha sonra sırtıyla cama bastırarak parçalanmasını sağladı. Aracın camından içeri giren şüpheli, üzerinde elektronik ekran bulunan konsolu sökmeye başladı. O sırada beraberindeki arkadaşı da aracın dışında gözcülük yaptı.

Saniyeler içinde soyup kayıplara karıştılar

Saniyeler içerisinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Sabah otomobilinin soyulduğunu gören araç sahibi çevredeki bir iş yeri kamerasından görüntüleri izledi. Araç sahibi görüntüleri izlerken şüphelilerin rahat tavırlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Hırsızlık olayı polis ekiplerine de bildirildi. Ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Lüks otomobilin soyulduğu anlar kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin camı kırarak arabaya girdiği görülüyor. Şüphelilerden biri konsolu sökerken diğeri etrafı gözetliyor. Daha sonra şüpheliler çaldıkları ekranla beraber olay yerinden uzaklaşıyor.

"Camının patlatılıp ekranının çalındığını söylediler"

Sabah aracın camının kırık halde olduğunu söyleyen mahalle esnafı Kemal Yıldırım, "Sabah geldiğimizde arabanın camının patlatılıp ekranının çalındığını söylediler. Araç sahibi ile görüştük. Aracı bir hafta önce patlatmışlardı. Görmüş olsalar bile kimse sesini çıkarmıyor" dedi. - İSTANBUL