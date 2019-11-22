LÜKS ARAÇ ÇETESİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA (1)

22.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:45

İstanbul'da Elebaşılığını badigart 3 kardeşin yaptığı lüks araç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 22 lüks araca da el konuldu. Çetesinin araçların motor ve şaşi numaralarını değiştirip sattıkları öğrenildi. Daha önceden de aynı çeteden olan 6 kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.

Görüntü dökümü:

------------------Polis kamerası-Operasyon anları-Polislerin baskınları-Gözaltına alınanlar--Araçların görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Kaynak: DHA

- İstanbul