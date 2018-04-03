Lüks Araç Çalan Oto Hırsızları Yakalandı

Gaziantep'te lüks otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde çalınan 2 lüks otomobilin bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yaptıkları araştırmada, çalıntı araçların Şehitkamil ilçesine bağlı Sinan köyündeki bir çiftlik evinde gizlendiğini tespit etti.

Söz konusu çiftlik evine yapılan operasyonda H.O, D.Ö, B.Y ve M.Y. sakladıkları çalıntı araçlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen otomobiller ise sahiplerine teslim edildi.