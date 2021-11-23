Lüks araç bariyerlere çarptı: Sürücü ağır yaralandı - Haberler
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Lüks araç bariyerlere çarptı: Sürücü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Lüks araç bariyerlere çarptı: Sürücü ağır yaralandı

Büyükçekmece TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan lüks aracın sürücüsü kazada ağır yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan lüks aracın sürücüsü kazada ağır yaralandı. Ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM bağlantı yolu Ahmediye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece'den Çatalca İstikametine devam eden Recep Yücel'in kullandığı 34 ND 1535 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

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