Lüks araç alevlere teslim oldu
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Lüks araç alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan lüks cip tamamen yandı.

Çorum'da bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan lüks cip tamamen yandı.

Olay, Çomar Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman K.'ya ait, Yaşar Ö.'nün kullandığı ve engelli aracı olduğu öğrenilen lüks cip bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yaşar Ö.'nün ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürülen cip tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay Yeri İnceleme ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Lüks araç alevlere teslim oldu
Lüks araç alevlere teslim oldu
Lüks araç alevlere teslim oldu
Lüks araç alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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