Lüks apartman sakinlerinin sepeti romanlardan
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Lüks apartman sakinlerinin sepeti romanlardan

- Lüks apartman sakinlerinin sepeti romanlardan Varoşlardan metropole açılan sepetler Zenginin sipariş ettiği ekmekler, roman vatandaşların el emeği göz nuru ürünü sepetlerle taşınıyor Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gazi mahallesinde çadır hayatı süren Romanlar, kamışları el emeği göz nuru...

22.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:52

- Lüks apartman sakinlerinin sepeti romanlardan

Varoşlardan metropole açılan sepetler

Zenginin sipariş ettiği ekmekler, roman vatandaşların el emeği göz nuru ürünü sepetlerle taşınıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gazi mahallesinde çadır hayatı süren Romanlar, kamışları el emeği göz nuru ile işleyerek, metropol kentlerin apartman sakinlerine ekmek sepeti üretimi yapıyorlar.

Kozan'da Gazi mahallesinde çadır hayatı yaşayan, hayatlarını at arabası ile gezerek ve ürettikleri sepetleri satarak sağlayan Romanlar, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sepet taleplerini karşılıyor.

Sazlıktaki kamışlardan ürettikleri sepetleri günlerce emek vererek hazırlayan romanlar, metropol şehirlerdeki apartman görevlilerinin işini kolaylaştırıyor. Tarlada saman, portakal, hayvancılıkta yumurta toplama, kapama gibi ihtiyaçların giderilmesinde kullanılan sepetler, büyük şehirlerde apartman sakinlerinin ekmek, süt taleplerinin kapısına kadar ulaştırılmasına aracılık ediyor.

Toplumda Roman oldukları için farklı gözle bakıldığını kaydeden ama büyük bir eksiği kapattıklarını kaydeden Romanlar, ürettikleri sepetlerin Türkiye'nin dört bir yanından talep gördüğünü ve sadece kendilerinin bu konuda üretim yaptıklarını ifade ettiler.

Aslen Selanik Göçmeni olduklarını söyleyen ve atalarından kalma mesleği yarım asırdır sürdüren Emrullah Karamollaelet, "Bu kargıları, soyuyoruz temizliyoruz. Her şey kamıştan. Bu sepeti piknik sepeti. Apartmanlar da ekmek alıyorlar, orada kullanılıyor. 50 seneden beri bu işi yapıyorum. Eskiden bu işi yapan çoktu. Şimdi bizim gençlerimiz yeni yeni işe giriyorlar bu işi yapmıyorlar. Çocuklar çok heves etmiyor. Bu işin sonunda kıtlık olur. Adana, İstanbul, Osmaniye her yerden sipariş geliyor. Zenginler bunu alıyor. Selanik muhaciriyiz. Bize roman diyorlar. Biz bunu tarla dereler alıyoruz temizliyoruz. Kargı yapıyoruz ve ince ince kesiyoruz. Çamaşır, piknik, apartmanlarda bunu kullanıyorlar. Bu piknik sepeti bakkallarda kapıcılar getiriyor, zenginlere ekmek veriyor. Bu çarşı sepeti, saman için, meyve için. Daha büyüklerini zenginler alıyor. Bu fakir işi değil. İnce ince kesiyoruz. Eşim örüyor ve imece usulü yapıyoruz. Tabanını eşim hazırlıyor. Bende kesimini yapıyorum. Sipariş var onu yetiştiriyorum" diye konuştu.

Karamollaelet ailesi, çocukları anne ve baba sepet örerken kendileri suyun içinde köşe başlarında sepet yapılışını ilgiyle yalın ayak izliyorlar.

Lüks apartman sakinlerinin sepeti romanlardan

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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