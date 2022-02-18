Lukoil, Şah Deniz doğal gaz sahasındaki payını artırdı - Haberler
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Lukoil, Şah Deniz doğal gaz sahasındaki payını artırdı

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Lukoil, Şah Deniz doğal gaz sahasındaki payını artırdı

Rus petrol şirketi Lukoil'in, Azerbaycan'ın Şah Deniz doğal gaz sahasında Petronas şirketine ait yüzde 9,9 hissenin satın alınmasına yönelik anlaşmayı tamamladığı bildirildi.

Rus petrol şirketi Lukoil'in, Azerbaycan'ın Şah Deniz doğal gaz sahasında Petronas şirketine ait yüzde 9,9 hissenin satın alınmasına yönelik anlaşmayı tamamladığı bildirildi.

Lukoil'den yapılan açıklamada, şirketin, Hazar Denizi'nde Azerbaycan açıklarında bulunan Şah Deniz sahasında Petronas'a ait yüzde 9,9'luk hissenin satın alınmasına yönelik anlaşma imzaladığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmayla Lukoil'in Şah Deniz sahasındaki payının yüzde 10'dan yüzde 19,9'a çıktığı, Petronas ile sağlanan anlaşmanın bedelinin 1,45 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Lukoil, Ekim 2021'de yaptığı açıklamada, Petronas'a ait yüzde 15,5'lik hissenin 2,25 milyar dolara satın alınmasına yönelik anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Bugün duyurulan anlaşmayla, nihai anlaşmada değişiklik yapıldığı görüldü.

Azerbaycan açıklarında bulunan Şah Deniz doğal gaz sahasında yüzde 29,9 oranındaki hissesiyle BP operatör konumundayken, TPAO yüzde 19, SOCAR yüzde 14,35, NICO yüzde 10 ve SGC şirketi yüzde 6,7 paya sahip bulunuyor.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Azerbaycan, Doğalgaz, Lukoil, Rus, Ekonomi, Haberler

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