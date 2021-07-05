Lukoil, Meksika'daki petrol projesine ortak oldu
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Lukoil, Meksika'daki petrol projesine ortak oldu

Lukoil, Meksika'daki petrol projesine ortak oldu
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rus petrol şirketi Lukoil, Meksika'daki "Bölge 4" adlı sahanın işletim haklarının yüzde 50'sini 435 milyon dolar bedelle almaya yönelik anlaşma sağladığını duyurdu.

Rus petrol şirketi Lukoil, Meksika'daki "Bölge 4" adlı sahanın işletim haklarının yüzde 50'sini 435 milyon dolar bedelle almaya yönelik anlaşma sağladığını duyurdu.

Lukoil'den yapılan açıklamada, Meksika'nın şirket açısından stratejik bir bölge olduğu belirtildi.

Şirketin Meksika'daki enerji yatırımlarını sürdürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Meksika'daki Bölge 4 adlı sahanın işletim haklarının yüzde 50'sini 435 milyon dolar bedelle almaya yönelik proje yürütücüsü PetroBal ile anlaşma sağladık. Proje, Meksika Körfezi'nde 58 kilometrekare alana sahip iki parselden oluşuyor." ifadesine yer verildi.

Alınan bölgedeki toplam rezervlerin yaklaşık 564 milyon varil petrol olduğuna işaret edilen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Meksika'daki ilgili devlet kurumlarının onayının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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