Lukoil'in net karı 2020'de yüzde 98 azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lukoil'in net karı 2020'de yüzde 98 azaldı

10.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:08
Lukoil'in net karı 2020'de yüzde 98 azaldı

Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 98 azalarak 15,2 milyar rubleye (yaklaşık 205 milyon dolar) geriledi.

Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 98 azalarak 15,2 milyar rubleye (yaklaşık 205 milyon dolar) geriledi.

Şirketten yapılan açıklamada, Lukoil'in net karının 2019'da bir önceki yıla göre ise yüzde 3,4 artarak 640 milyar ruble olduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonomik faaliyetlerin düştüğüne işaret edilen açıklamada, "Hidrokarbonlara yönelik talep ve fiyatlarda benzeri görülmemiş düşüş, şirketin işletme ve finansal performansını olumsuz etkiledi ve söz konusu olumsuz etkiler 2021'in ilk çeyreğinde de devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Lukoil'in 2020'de net karının bir önceki yıla göre yüzde 98 gerileyerek 15,2 milyar rubleye (yaklaşık 205 milyon dolar) düştüğü kaydedildi.

Dünyanın en büyük entegre petrol ve doğal gaz şirketlerinden Lukoil, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Birol Güven Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lukoil'in net karı 2020'de yüzde 98 azaldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 14:25:35. #1.16#
title