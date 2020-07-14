Lukasz Pizsczek'in Ekstraklasa'da Hücum Oyuncusu Olduğu Günler
Borussia Dortmund formasıyla dünyanın en iyi sağbeklerinden biri olarak tanınan Lukasz Pizsczek, kariyerinin başlarından Ekstraklasa'da kanat oyuncusu olarak oynuyordu. Genç Polonyalı Bundesliga'ya transfer olmadan Zaglebie Lubin'e 2007 sezonunda hücumda yaptığı katkıyla şampiyonluğu getirmişti.
14.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:50
Borussia Dortmund formasıyla dünyanın en iyi sağbeklerinden biri olarak tanınan Lukasz Pizsczek, kariyerinin başlarından Ekstraklasa'da kanat oyuncusu olarak oynuyordu. Genç Polonyalı Bundesliga'ya transfer olmadan Zaglebie Lubin'e 2007 sezonunda hücumda yaptığı katkıyla şampiyonluğu getirmişti.
Kaynak: Dugout