Lukaşenko ve Merkel, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştü

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Belarus- Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştüğü bildirildi.

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Lukaşenko ve Merkel arasındaki telefon görüşmesinin 50 dakika sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, birtakım sorunlar, Belarus-Polonya, Belarus-Litvanya ve Belarus-Letonya sınırlarındaki göçmenlerin durumlarının ele alındığı kaydedilerek, "Görüşmede, sınırda durumun tırmanmasını önlemek için göç sorununu çözmenin yolları ve olasılıkları ayrıntılı olarak ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

Lukaşenko ve Merkel'in göçmenlere insani yardım sağlanması konusunu da ele aldığı aktarılan açıklamada, Lukaşenko ve Merkel'in sınırdaki durumu çözmek için daha fazla temas kurma hususunda anlaştığı kaydedildi.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko kazanmıştı. AB, Belarus'ta seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle seçim sonucunu tanımadığını açıklamıştı.

Seçimlerden sonra Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve Almanya Başbakanı Angela Merkel hiç görüşmemişti.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana, Avrupa'ya göçme arayışıyla Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan, aralarında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 binin üzerinde kişi, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta bekleyişini sürdürüyordu.

Bugün Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler, kurdukları kampı terk ederek, toplu şekilde sınır geçiş noktasına gelmişti. Çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi, topluca Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplanmıştı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe geçmişti.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri

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