Lukaşenko, protestoların ardından gövde gösterisi yaptı
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Lukaşenko, protestoların ardından gövde gösterisi yaptı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ülkesinde devam eden protestoların ardından miting düzenleyerek destekçilerine seslendi.

Lukaşenko, protestoların ardından gövde gösterisi yaptı
16.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:05

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ülkesinde devam eden protestoların ardından miting düzenleyerek destekçilerine seslendi. Lukaşenko, "NATO'nun dediklerini yapacak olursak biz devlet olarak ölmüş oluruz. Halkımın önünde diz çöküyorum" dedi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 80 oy alarak kazanan ve ülkenin 26 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'teki Nezavisimost Meydanı'nda bulunan hükümet binası önünde miting düzenledi. Muhaliflerin çağrısıyla sokaklarda yaşanan protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 1 kişinin ölmesi binlerce kişinin yaralanmasının ardından önemli bir hamle yapan Lukaşenko, hükümet binası önünde destekçilerine seslendi. Ülkenin hemen hemen her tarafından başkente gelen Lukaşenko destekçileri sık sık "Çok yaşa Belarus" sloganları attı. Miting nedeniyle Belarus polisi ve ordu mensupları ülke genelinde birçok noktada yoğun güvenlik önlemleri alırken, Minsk'te bu önlemler 2 katına çıkarıldı.

Lukaşenko, mitingden önce Putin ile görüştü

Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında telefon görüşmesi yapıldı. Cumhuriyete dışarıdan yapılan baskı da dikkate alınarak, devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Belarus'taki durum tartışılmaya devam edildi" denildi.

"Sizi çağırmak zorunda kalmamız benim hatam değil"

Devlet Başkanının mitingine Başbakan Roman Golovçenko, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı İgor Sergeyenko ve Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Natalya Koçanova'nın yanı sıra tüm hükümet temsilcileri ve çok sayıda Lukaşenko destekçisi siyasi katıldı. Lukaşenko yaptığı konuşmada, muhalefeti suçlayarak, "Sizleri bu meydana çağırmak istemiyorum. Şu anda çok işiniz var, hasadı toplamalı, çocukları okula hazırlamalısınız. 90'lı yılları hatırlıyorum, burada ellerinde tencerelerle toplanan insanlar, işçiler çocuklarının karınlarını doyurmak istiyordu. Ben gösteri taraftarı değilim. Maalesef sizleri yardıma çağırmak zorunda kalmam benim hatam değil" dedi.

"Halkımın önünde diz çöküyorum"

Lukaşenko, destekçilerine minnettar olduğunu yineleyerek, "Halkımın önünde diz çöküyorum. Daha önce uyarmıştım, seçimler ilgi çekici olacak, ardından daha ilgi çekici şeyler de olacak demiştim. Belarus'u koruyunuz, zira o artık torunlarınıza ait. Onlara ne kalacak? Çok ciddi zamanlardan geçiyoruz. Ülkeyi korumanız için sizleri çağırdım, biliniz ki bir sürü utanç verici pislik ortaya çıktı. Ama ben hayattayım ve kalmaya devam edeceğim. Şunu aklınızda tutun sizlere asla ihanet etmedim, asla etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, NATO'ya tepki gösterdi

Başkan Lukaşenko, seçimlerden önce ülkesine karşı dış güçlerin planları olduğunu ifade ederken, NATO'yu hedef gösterdi. Devlet Başkanı, "NATO yönetimi, bizi yeniden seçim yapmaya çağırıyor. Eğer onların dediklerini yapacak olursak biz devlet olarak ölmüş oluruz. O zamanlar seçim benim üzerime düştü. Siz, tamamen deneyimsiz bir genç olan benden halkı uçurumun kenarından geri çekmemi istediniz. Bunu yaptık, milyonlarca selefimizin hayal ettiği şeyi yaptık. Bağımsız bir egemen devlet kurduk" dedi.

"Sokakları haydutlardan temizledik"

Lukaşenko, 26 yıl önce devlet başkanı seçildiğinde ülkenin durumunun içler acısı olduğunu söyleyerek, "Evet, zorlu bir süreçten geçtik. Kimileri politikalarımı beğenmedi ama birçok kişinin talebi ile ilk olarak Anayasamızı yeniledik. Ardından ülkede istikrar oluşmasını istediniz. Bunu size getirdim. Yolsuzluğu bitirip oligarkları yok ettim. Şimdi size soruyorum oligarklar nerede? Minsk yollarındaki haydutları ve çeteleri temizlememi istediniz. Bunu sizin için yaptım. Çocuklar bile silahlanıyordu. Biz sadece birkaç kişiydik. Brets yolu boyunca kol gezen çeteleri 6 ay içerisinde temizledik" diyerek ülkenin geçmiş dönemini hatırlattı.

Muhalifler yine sokaklarda yürüdü

Devlet Başkanı Lukaşenko'nun 1 saatten fazla süren mitingi sırasında 1 haftadır sokaklardan çekilmeyen muhalifler de yürüyüşlerine devam etti. Başkent Minsk'te bulunan Stali Meydanı'nda buluşmak için caddelerde yürüyüş yapan muhalifler yine Lukaşenko aleyhinde sloganlar atarak, devlet başkanının istifa etmesi çağrısında bulundu. Polis, muhaliflerin gösterileri devam ederken, meydanları güvenlik çemberi altına aldı. Güvenil güçleri, Lukaşenko destekçileri ile muhaliflerin yan yana gelmemesi için büyük çaba harcadı. Protestolarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, muhaliflerin gösterileri devam ediyor. - MİNSK

Kaynak: İHA

Manşet

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