Lukaşenko, Güvenlik Konseyi üyeleri ile acil durum toplantısı yaptı
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Lukaşenko, Güvenlik Konseyi üyeleri ile acil durum toplantısı yaptı

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan sokak çatışmaları dinmeyince Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko güvenlik konseyi üyeleri ile toplantı yaptı.

Lukaşenko, Güvenlik Konseyi üyeleri ile acil durum toplantısı yaptı
15.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:14

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan sokak çatışmaları dinmeyince Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko güvenlik konseyi üyeleri ile toplantı yaptı.

Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko kazandı. Muhalefet seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle seçim gecesi sokağa indi. Kolluk kuvvetleri ile muhalifler arasında sokak çatışmaları başlayınca şuana kadar 1 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı. 7 bine yakın kişinin gözaltına alındığı olayların üzerine bugün Belarus Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından resmen devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko, güvenlik konseyi üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda grevlerin artması üzerine alınacak olan tedbirler konuşulurken ayrıca sokaktaki göstericilere karşı yapılması planlar önlemeler üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken Lukaşenko toplantının ardından yine göstericileri eleştirdi.

Göstericiler başka ülkelerden geldi

Lukaşenko ülkede başlayan çatışmalarda gözaltına alınan veya kimliği tespit edilen kişilerin Belarus vatandaşı olmadığını başka ülkelerin vatandaşları olduğunu savunarak "Bugün neler olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Bugün oyuncuları görüyoruz. Daha önce tüm bunların organizatörlerinin yurt dışından gelen kişilerin olduğu doğrulandı. Ön saflarda da ciddi bir kriminal geçmişe sahip kişiler geliyor. ve elbette sonra çocuklar ve artık hiç çocuk olmayanlar da var" dedi.

BELARUS, RUS PARALI ASKERLERİ İADE ETTİ

Belarus'ta seçimlerden 2 hafta önce tutuklanan 32 Rus paralı askerlerden de yeni bir adım atıldı. Belarus, ülkedeki seçimlere müdahale edeceği gerekçesiyle 32 Rus Wagner şirketine bağlı paralı askeri gözaltına tuttuktan sonra dün akşam ani karar ile bu kişileri serbest bırakma kararı aldı. Ayrıca Avrupa Birliği'nden (AB) yaşanan sürece dair açıklama geldi. Slovakya'nın çağrısı ile bir araya gelen AB ülkelerinin temsilcileri ile Belarus karşıtı bir toplantı yaptı.Buna göre AB ülkeleri Belarus'a karşı ekonomik yaptırım kararları aldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA

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