Lukaşenko'dan 'yeni seçim' açıklaması Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, 9 Ağustos'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine usulsüzlük karıştırıldığını iddia eden ve seçimlerin yeniden düzenlenmesini talep eden muhaliflere verdiği yanıtta, yeni seçimlerin ancak 'yeni bir anayasa kabul edildikten sonra' mümkün olabileceğini söyledi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, 9 Ağustos'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine usulsüzlük karıştırıldığını iddia eden ve seçimlerin yeniden düzenlenmesini talep eden muhaliflere verdiği yanıtta, yeni seçimlerin ancak 'yeni bir anayasa kabul edildikten sonra' mümkün olabileceğini söyledi. Lukaşenko, uzlaşmayla yeni bir anayasanın kabul edilmesi halinde, yetkilerinin bir kısmını devredeceğini dile getirdi.

Aleksandır Lukaşenko, başkent Minsk'te seçim sonuçlarını protesto için greve giden çeşitli fabrikaların işçileriyle yaptığı görüşmede, sokak gösterilerine ve polisle yaşanan çatışmalara değindi. Belarus lideri, kendisinin yetkilerinin bir kısmını devredebileceğini ancak bunun gösterilerle ve tehdit yoluyla olamayacağını ifade etti. Lukaşenko, böyle bir yetki devrinin ancak herkesin bir araya gelip uzlaşma sonucunda yeni bir anayasa taslağı üzerinde anlaşması ve bu taslağın referanduma sunulup kabul edilmesi halinde söz konusu olacağını kaydetti. Lukaşenko, ülkede yeni cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin de ancak bu anayasadan sonra söz konusu olabileceğini ifade etti.

"SİZLERLE ERKEKÇE KONUŞUYORUM"Belarus'ta muhalefetin şiddetli protestolarına değinen Lukaşenko, "Eğer siz, sokağa çıkarsanız, biz buna katlanırız. Ama eğer siz bir şeyleri yıkmaya başlarsanız, o zaman bundan sorumlu olursunuz. İşte ben burada sizinle erkekçe konuşuyorum" dedi. Lukaşenko, yurtdışından bu konuda yapılan baskılara kesinlikle boyun eğmeyeceğini dile getirdi.BELARUS'TA NELER OLUYOR?

Belarus'ta 9 Ağustos'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini aldığının açıklanmasına karşılık muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürüyor. Dokuz günden beri yoğun protesto eylemleri düzenleyen muhalifler, Lukaşenko'nun istifa etmesini talep ediyor.

Kaynak: DHA