Lukaşenko'dan Pompeo'ya Rusya resti
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Lukaşenko'dan Pompeo'ya Rusya resti

24.10.2020 21:15 | Son Güncelleme: 24.10.2020 21:21
Lukaşenko'dan Pompeo'ya Rusya resti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon konuşmasında Belarus'un ana müttefikinin Rusya olduğunu vurguladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon konuşmasında Belarus'un ana müttefikinin Rusya olduğunu vurguladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lukaşenko, ülkesindeki muhalefet kanadı ile sürdürülen diyaloglar hakkında Pompeo'ya bilgi verdi. Görüşmede, ayrıca Belarus basınının Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden edindiği bilgilere göre ikili arasında Rusya polemiği yaşandığı öne sürüldü. Devlet Başkanı Lukaşenko, Pompeo'ya ana müttefiklerinin Rusya olduğunu ve Rusya'nın içişlerine müdahalede bulunmadığını ifade ettiği belirtildi. Lukoşenko'nun Pompeo'ya ayrıca Rusya ile dış tehditlere karşı ortak hareket etme konusunda işbirliği yaptıklarını aktardığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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