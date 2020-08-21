Lukaşenko: Batı Belarus'u kullanarak sorunlarını örtmeye çalışıyor
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Lukaşenko: Batı Belarus'u kullanarak sorunlarını örtmeye çalışıyor

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı ülkelerinin kendi problemleri üzerindeki dikkatleri dağıtmak için Belarus'taki siyasi karışıklığı kullandığını bildirdi.

Lukaşenko: Batı Belarus'u kullanarak sorunlarını örtmeye çalışıyor
21.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 19:12

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı ülkelerinin kendi problemleri üzerindeki dikkatleri dağıtmak için Belarus'taki siyasi karışıklığı kullandığını bildirdi.

Lukaşenko, Minsk bölgesinde yaptığı bir devlet işletmesi ziyaretinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ülkede muhaliflerin protesto gösterileri ile ilgili Batı ülkelerinden gelen açıklamalara cevap verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Belarus'ta muhalefet ile yönetim arasında müzakerelerde "aracı" olma isteğini hatırlatan Lukaşenko, "Hadi o zaman önce ben geleyim, 'sarı yelekliler' ile Macron arasında aracı olayım." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Belarus'ta seçim sürecini ve protestolara sert müdahale edilmesini eleştirmesine de tepki gösteren Lukaşenko, "Önce kendi sorunlarını çözsünler." ifadelerini kullandı.

Batı ülkelerinin Belarus hakkında endişe eder gibi gözükerek kendi sorunlarının üzerini kapatmaya çalıştığını belirten Lukaşenko, "Neden Belarus hakkında endişe ediyorlar? Çünkü bu, Batı ülkelerinin kendi sorunları üzerindeki dikkatleri alarak başka bir ülkeye dağıtması için iyi bir fırsat." diye konuştu.

Ayrıca Lukaşenko, ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra oluşan durumu önümüzdeki günlerde çözeceklerini ifade etti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun kazanmasından sonra muhalefet, "seçimlere hile karıştığını" iddia ederek, protesto gösterilerine başlamıştı.

Kaynak: AA

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