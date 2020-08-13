HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Lukas Podolski Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok huzurlu hissediyorum

Lukas Podolski Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok huzurlu hissediyorumTakım halinde mücadele sırrımızdıUyumumuz çok iyi, antrenörümüzle çok iyi anlaşıyoruzGalatasaray'ın sonuna kadar çaba göstermesini isterdimAntalya şehri ve Antalyaspor, pandemi sürecinde çok iyi sınav verdiKöln'de...

Lukas Podolski Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok huzurlu hissediyorum
13.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:14

 

Lukas Podolski Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok huzurlu hissediyorumTakım halinde mücadele sırrımızdıUyumumuz çok iyi, antrenörümüzle çok iyi anlaşıyoruzGalatasaray'ın sonuna kadar çaba göstermesini isterdimAntalya şehri ve Antalyaspor, pandemi sürecinde çok iyi sınav verdiKöln'de yedinci dönerci dükkanımızı açıyoruzİskender GÜNGÖRKÖLN (Almanya), - Fraport TAV Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Akdeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de ailesiyle birlikte kendisini çok huzurlu hissettiğini söyledi.Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un 35 yaşındaki forveti Lukas Podolski, Köln'ün Nippes semtinde ortağı olduğu mangal Döner x Lukas Podolski adlı dükkanda Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Antalyaspor'un performansından Galatasaray'a, koronavirüs sürecinde yaşadıklarından işletmecilik serüvenine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Podolski'ye, röportaj sırasında müşteriler yoğun ilgi gösterdi. Birçok kişi, yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirdi.TAKIM HALİNDE MÜCADELE SIRRIMIZDIAntalyaspor'un ikinci yarıda gösterdiği başarılı performansı değerlendiren Lukas Podolski, Geldiğimde iyi sıralamada değildik, ligde 16'ncı sıradaydık. Düşme hattındaydık ama futbolda her an her şey olabiliyor. Doğru seçimler ve doğru transferler yaparak iyi bir mücadele ile iyi noktaya gelebileceğimizi gördük. Deplasman maçlarında Süper Lig'in en iyi üç takımı arasına girdik. Takıma ben de kendi çabalarımla en iyi katkıyı sağlamaya çalıştım. Sezon sonunda 9'uncu olarak ligi bitirdik. Futbol daha bitmedi, yeni sezona daha iyi hazırlanmamız lazım dedi.Takım olmanın meyvelerini topladıklarını dile getiren golcü futbolcu, Kulübün iyi kararları, iyi transferleri ve takımın atmosferi başarımızı tetikledi. Zannediyorum ki takımın atmosferi önceden pek iyi değildi. Kaybetmeden peş peşe 11 maçta Antalyaspor'u iyi noktaya taşıdık. Takım halinde iyi bir atmosferle mücadele etmemiz bizim başarıdaki sırrımızdı ifadelerini kullandı.UYUMUMUZ ÇOK İYİ, ANTRENÖRÜMÜZLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZTecrübeli futbolcu, takım arkadaşları ve teknik direktör Tamer Tuna ile ilişkileri için ise Ben Almanya, İngiltere, Japonya ve Türkiye'de her yerde futbol oynadım, uyum sağlıyorum. Türkiye'de Galatasaray'da üç yıl futbol oynadım. Şimdi Antalya'dayım. İnsanların karakteri bana uyuyor. Antalya'da çok tatil yaptım. Takım çok iyi, uyumumuz çok iyi. Antrenörümüzle çok iyi anlaşıyoruz, çok muhabbet ediyoruz. Onun için bu kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum dedi.GALATASARAY'IN SONUNA KADAR ÇABA GÖSTERMESİNİ İSTERDİMEski takımı Galatasaray'ın geçen sezonki performansını da yorumlayan Podolski, Galatasaray'da takım içinde huzursuzluk ve sakatlıklar çok oldu. Galatasaray'ın sezon sonuna kadar çaba göstermesini isterdim. Ne de olsa benim eski takımım. Ama ben şu anda Antalyaspor için oynuyorum. Umarım bu yıl da geçtiğimiz sezon gibi başarılı oluruz şeklinde konuştu.TÜRKİYE'DE KENDİMİ AİLEMLE ÇOK HUZURLU HİSSEDİYORUMKendisini yeni sezona hazırladığını anlatan Alman yıldız, şunları söylediBen Türkiye'de kendimi ailemle çok huzurlu hissediyorum. Galatasaray'dayken de çok huzurluydum. Antalya'da da kendimi çok iyi hissediyorum. Şu an için 1 yıllık daha sözleşmem var Antalyaspor'la. Ama benim kafam, vücudum, ayaklarım futbola devam edebilir. Bakalım neler olacak, önümde daha 1 yılım var. Belki 1 yıl daha sözleşmem uzayabilir. Belki devam ederim, belki de başka bir şey çıkabilir. Bakıp göreceğiz. Ben şu an kendimi yeni sezon için hazırlıyorum. Şu anki hedefim, kendimi formda tutmaya çalışıyorum. Şu an koronadan dolayı seyirci eksikliği var. Dilerim yakında seyirciler maçlara gelebilir. Umarım liglerin başlayacağı eylül ayına kadar korona pandemisi biter.ANTALYA ŞEHRİ VE ANTALYASPOR, PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOK İYİ SINAV VERDİKoronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlatan deneyimli oyuncu, Antalya'nın ve kulübünün çok iyi sınav verdiğini vurguladı. Podolski, Türkiye genelinde olduğu gibi Antalyaspor da pandemi sürecinde elinden geleni yaptı. Görüldüğü gibi takımımızda Kovid-19 'a yakalanan hiç olmadı.Takımımız, otelimiz ve çalışanlarında hiçbir korona vakasına rastlanmadı. Kulübümüz ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işini güzel yaptı. Korona herkes için yeni bir olay olmasına rağmen iyi bir sınav verdiler. Antalya ve kaldığım otel ve bulunduğu çevrede hiçbir korona vakasına rastlanılmadı. Antalya ve çevresi koronadan korunmada genel olarak çok iyi bir sınav verdi diye konuştu.KÖLN'DE YEDİNCİ DÖNERCİ DÜKKANIMIZI AÇIYORUZFutbolun yanında diğer göz ağrısı döner sektöründeki serüveninin nasıl gittiği yönündeki soru üzerine Lukas Podolski, şunları kaydettiTürkiye'de de Almanya'da da döner çok seviliyor. Şu an Köln'de yedinci dönerci dükkanımızı açıyoruz. İşlerimiz güzel ilerliyor, müşteriler dönerimizi seviyor. Bizim dönerimiz diğer dönerlerden daha farklı ve dizayn olarak da daha farklı olmaya çalışıyoruz.

Podolski röportajın sonunda Türkçe ve Almanca karışık, Ben ve ortağım Metin Bey ile birlikte dönerdeki kalite ve dizaynımız iyi ilerliyor maşallah. Dilerim böyle devam eder dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi 3. Sayfa
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı Magazin
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Magazin
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Güncel
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar 3. Sayfa
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı
Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Görenlere pes dedirtti! Yardım kutusuna çocuklarını sokup kıyafet çaldılar
Görenlere pes dedirtti! Yardım kutusuna çocuklarını sokup kıyafet çaldılar
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, 7,33 seviyesinden işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar, 7,33 seviyesinden işlem görüyor
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Aylin Nazlıaka Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Sezen Aksu Hülya Avşar Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Lukas Podolski Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok huzurlu hissediyorum - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 11:15:37. #1.15#
title